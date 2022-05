Workspace: l’IA in aiuto delle webcam scadenti

12 May 2022 – 10:04

L’intelligenza artificiale di Google porrà rimedio alle prestazioni scadenti delle webcam meno evolute: le novità annunciate per Workspace.

