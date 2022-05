Emotet è il malware più diffuso di aprile

12 Maggio 2022 – 19:45

In base alle rilevazioni di Check Point Software, Emotet è stato il malware più diffuso nel mese di aprile, seguito da Formbook e AgentTesla.

The post Emotet è il malware più diffuso di aprile appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico