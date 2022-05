DuckDuckGo blocca Topics e FLEDGE di Google

12 Maggio 2022 – 19:46

DuckDuckGo ha rilasciato la nuova versione dell’estensione per Chrome che blocca le tecnologie di tracciamento Topics e FLEDGE di Google.

The post DuckDuckGo blocca Topics e FLEDGE di Google appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico