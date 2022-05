Criptovalute fuori dalla Russia: Putin vuole sapere tutto sui suoi funzionari

12 Maggio 2022 – 10:45

Secondo un nuovo decreto tutti i funzionari russi e le loro famiglie sono obbligati a denunciare criptovalute detenute fuori dalla Russia.

