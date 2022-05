iPhone 15: Apple toglierà il notch da tutti i modelli

11 May 2022 – 13:15

Secondo Ross Young, tutti i modelli della gamma iPhone 15 saranno sprovvisti di notch sul display, in favore di un design con foro e pillola.

