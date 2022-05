Ingenuity: problemi di comunicazione con Perseverance

11 Maggio 2022 – 13:46

All’inizio del mese, Ingenuity ha perso il contatto radio con Perseverance a causa dell’eccessiva polvere e delle basse temperature notturne su Marte.

The post Ingenuity: problemi di comunicazione con Perseverance appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico