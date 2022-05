Twitter rispetterà il DSA, parola di Elon Musk

10 Maggio 2022 – 19:45

Durante un incontro con Thierry Breton (Commissario per il mercato interno), Elon Musk ha promesso che Twitter rispetterà il Digital Services Act.

