MacBook Pro: spedizioni ancora gravemente ritardate

10 May 2022 – 13:28

Le spedizioni dei MacBook Pro da 14 e 16 pollici continuano a subire ritardi, il fornitore Quanta ha ripristinato il 30% della produzione.

The post MacBook Pro: spedizioni ancora gravemente ritardate appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico