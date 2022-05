Gli AirPods USB-C esistono, ma non li puoi avere

10 Maggio 2022 – 19:46

Ken Pillonel ha colpito ancora: dopo aver creato il primo iPhone con connettore USB-C ha riservato lo stesso trattamento agli AirPods.

The post Gli AirPods USB-C esistono, ma non li puoi avere appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico