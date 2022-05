Cyberattacco a Viasat: sono stati i russi

10 Maggio 2022 – 19:46

Secondo Unione europea, Regno Unito e Stati Uniti, la Russia è responsabile dell’attacco effettuato il 24 febbraio contro la rete KA-SAT di Viasat.

