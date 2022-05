Attacco ransomware: università chiude dopo 157 anni

10 May 2022 – 13:01

In seguito alla crisi economica e all’attacco ransomware subito a dicembre 2021, il Lincoln College ha deciso di chiudere le attività dopo 157 anni.

The post Attacco ransomware: università chiude dopo 157 anni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico