Windows 11 22 H2: account Microsoft obbligatorio

9 Maggio 2022 – 19:46

Quasi certamente verrà introdotto l’obbligo di utilizzare una account Microsoft anche per la versione Pro di Windows 11 22H2 attesa a fine anno.

Fonte: Punto Informatico