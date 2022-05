Precompilata 2022: modello 730 disponibile dal 23 maggio

9 Maggio 2022 – 19:45

La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile a partire dal 23 maggio: si potrà compilare online il 730 accedendo con SPID, CIE o CNS.

