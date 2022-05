Perché ci dobbiamo preoccupare del gas anche in estate

9 Maggio 2022 – 9:20

Perché viene usato per la produzione di energia elettrica e prezzi più alti e forniture ridotte a causa della guerra in Ucraina possono impattare sulle abitudini estive, come il ricorso all’aria condizionata per rinfrescare gli ambienti

Fonte: Wired