Musica e deepfake: il nuovo video di Kendrick Lamar

9 Maggio 2022 – 19:45

Il rapper Kendrick Lamar ha scelto la tecnologia dei deepfake per lanciare il suo nuovo singolo: così è diventato Will Smith e Kobe Bryant.

