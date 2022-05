Instagram pronto a supportare NFT da Ethereum, Polygon, Solana e Flow

9 May 2022 – 10:20

Instagram, piattaforma social di Meta, è pronta ad accogliere opere d’arte NFT di alcune reti blockchain senza nessun addebito agli utenti.

Fonte: Punto Informatico