Costarica: stato di emergenza a causa del ransomware Conti

9 May 2022 – 16:06

Il presidente del Costarica, Chaves, ha deciso di non pagare il riscatto per i dati sottratti da un ransomware Conti: dichiarato lo stato di emergenza.

