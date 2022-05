Apple Fitness+ e Pay: importanti novità in arrivo

9 Maggio 2022 – 22:45

Secondo quanto riferito da Mark Gurman, Apple ha in programma importanti novità per i suoi servizi Fitness+ e Pay in arrivo nei prossimi mesi.

