Twitter: giudice respinge la denuncia di Trump

8 Maggio 2022 – 19:45

Un giudice ha respinto la denuncia che Trump ha presentato contro Twitter, in quanto l’azienda può sospendere gli account che violano le regole.

Fonte: Punto Informatico