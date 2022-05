Microsoft Edge è un malware secondo Trend Micro

8 May 2022 – 12:54

La soluzione di sicurezza Apex One di Trend Micro ha rilevato un malware in un file di Microsoft Edge, ma in realtà si tratta di un falso positivo.

Fonte: Punto Informatico