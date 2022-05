Canone Rai a 300 euro l’anno: la nuova ipotesi vicina alla realtà

8 May 2022 – 10:30

Sono in molti a ipotizzare un nuovo aumento del Canone Rai e tra gli esperti c’è chi sostiene che 300 euro l’anno non sono distanti dalla realtà.

The post Canone Rai a 300 euro l’anno: la nuova ipotesi vicina alla realtà appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico