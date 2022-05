Anche il Regno Unito contro il potere delle Big Tech

8 Maggio 2022 – 13:45

La nuova Digital Market Unit del Regno Unito controllerà le attività delle Big Tech e potrà infliggere sanzioni fino al 10% delle entrate annuali.

