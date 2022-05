Huawei risolve la crisi: ripristinata la capacità di produzione

7 May 2022 – 18:58

Secondo il partner Guanghong Technology, Huawei ha ripristinato la piena capacità di produzione per i suoi smartphone.

The post Huawei risolve la crisi: ripristinata la capacità di produzione appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico