Starlink aggiunge la portabilità, ma si paga un extra

6 Maggio 2022 – 19:45

SpaceX ha introdotto la portabilità del servizio Starlink, consentendo di spostare l’antenna in un altro luogo, ma si paga un extra di 25 dollari/mese.

The post Starlink aggiunge la portabilità, ma si paga un extra appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico