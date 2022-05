Legge sui dati: monito del garante UE della privacy

6 May 2022 – 16:15

Il Garante europeo della privacy ha suggerito le modifiche da apportare al Data Act per rispettare maggiormente i diritti dei consumatori.

