Il rapper Ice Cube sale sul carro di DOGE

6 Maggio 2022 – 10:45

Anche il rapper Ice Cube arruolato nella DogeAmy, a supporto di DOGE: si allunga l’elenco delle celebrità che appoggiano la criptovaluta.

