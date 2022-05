Cina, entro 2 anni abbandonati PC e sistemi operativi esteri

6 Maggio 2022 – 13:46

Entro due anni la Cina intende sostituire tutto l’hardware e tutto il software occidentale dai computer utilizzati presso istituzioni ed enti critici.

