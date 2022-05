SoundCloud: l’intelligenza artificiale prevede le hit

5 May 2022 – 10:02

SoundCloud ha acquisito Musiio, un’azienda che si occupa di sviluppare algoritmi capaci di ascoltare musica individuando le future hit.

The post SoundCloud: l’intelligenza artificiale prevede le hit appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico