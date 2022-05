GitHub: 2FA obbligatoria per tutti gli sviluppatori

5 Maggio 2022 – 19:46

A partire dalla fine del 2023, tutti gli sviluppatori di GitHub dovranno obbligatoriamente attivare l’autenticazione in due fattori nei loro account.

