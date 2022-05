Elon Musk sarà il nuovo CEO di Twitter, ad interim

5 Maggio 2022 – 19:45

Già numero uno di Tesla e SpaceX, assumerà in futuro anche la carica di CEO Twitter: per Elon Musk il ruolo sarà però solo temporaneo.

