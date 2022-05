Crea volantini professionali con Canva

5 Maggio 2022 – 22:45

Realizzare volantini senza essere graphic designer: è possibile? Canva mette a disposizione migliaia di modelli professionali e personalizzabili.

The post Crea volantini professionali con Canva appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico