Boeing CST-100 Starliner pronta per il lancio di test

5 May 2022 – 19:31

La navicella CST-100 Starliner di Boeing è stata fissata al razzo Atlas V, quindi è pronta per la missione OFT-2 prevista per il 19 maggio.

