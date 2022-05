Twitter: ecco Circle, per twittare solo ai contatti stretti

4 May 2022 – 12:49

Twitter sta testando la nuova funzione Circle, per inviare i propri tweet solo a un determinato elenco di utenti considerati amici stretti.

The post Twitter: ecco Circle, per twittare solo ai contatti stretti appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico