Come funziona e come ottenere il bonus da 200 euro per pensionati e lavoratori

4 Maggio 2022 – 12:20

La misura da 6,5 miliardi di euro sarà finanziata aumentando la tassa sugli extraprofitti delle aziende energetiche. Ne hanno diritto pensionati e lavoratori dipendenti e autonomi con reddito annuo fino a 35mila euro

Fonte: Wired