Caricabatteria USB-C: via libera dal Parlamento UE

4 Maggio 2022 – 13:45

Il Parlamento europeo ha approvato le nuove regole che prevedono l’uso di caricabatteria USB Type-C per quasi tutti i dispositivi portatili.

