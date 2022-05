Shopify POS, da oggi anche in Italia

3 Maggio 2022 – 16:45

Shopify POS esordisce in Italia mettendo a disposizione un ponte tra negozi online e offline attraverso la semplice adozione di un Wise Pad 3.

The post Shopify POS, da oggi anche in Italia appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico