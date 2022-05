Pagamenti in-app: ACM rigetta proposta di Apple

3 Maggio 2022 – 16:45

L’autorità antitrust olandese ha rigettato anche la seconda proposta di Apple sui pagamenti nelle app di dating, quindi è in arrivo un’altra multa.

