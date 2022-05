Just Speed: FTTH e 30 euro di Buono Amazon

3 May 2022 – 19:33

Just Speed è il nuovo brand creato da Linkem per gestire le soluzioni in . In pratica, è un provider di nicchia per chi vuole attivare un’offerta in vera fibra ottica e non nella consueta e ormai desueta Fibra misto rame. L’offerta che tratteremo oggi ha un prezzo davvero molto interessante ma non durerà per […]

The post Just Speed: FTTH e 30 euro di Buono Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico