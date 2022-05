Il denaro delle truffe online veniva riciclato a Savona

3 Maggio 2022 – 16:46

I Carabinieri di Savona hanno fermato una banda di nigeriani attiva su truffe online che riciclavano il denaro per mandarlo in Nigeria con money transfer.

The post Il denaro delle truffe online veniva riciclato a Savona appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico