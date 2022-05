Chrome 101 è qui, risolti 29 problemi di sicurezza

3 Maggio 2022 – 19:45

Google ha reso disponibile la versione 101 di Chrome con cui ha risolto 29 falle di sicurezza, sei delle quali considerate di gravità elevata.

