Kaspersky fuori dalla PA: cosa faranno aziende e privati?

2 Maggio 2022 – 19:45

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale la richiesta di diversificare gli antivirus evitando software russi.

