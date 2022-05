IVA allo 0% su bici elettriche e fotovoltaico?

2 May 2022 – 16:45

Così l’Europa ha intenzione di spingere la diffusione delle bici elettriche e del fotovoltaico: la svolta green passa dalle aliquote IVA.

The post IVA allo 0% su bici elettriche e fotovoltaico? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico