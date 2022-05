eToro lancia BatteryTech, nuovo Smart portfolio

2 May 2022 – 16:30

Il BatteryTech Smart Portfolio di eToro, dunque, cattura l’ecosistema delle aziende coinvolte nel ciclo di produzione delle batterie.

The post eToro lancia BatteryTech, nuovo Smart portfolio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico