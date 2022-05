Green Pass addio: obbligatorio solo in due casi

1 Maggio 2022 – 13:45

Termina oggi l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere a molti luoghi, ma è ancora necessario per le visite in ospedale e i viaggi all’estero.

The post Green Pass addio: obbligatorio solo in due casi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico