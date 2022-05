Digitale terrestre: una Regione completerà il refarming al 10 maggio

1 Maggio 2022 – 10:45

Continua il processo di refarming del digitale terrestre, tanto che il 10 maggio un’altra Regione d’Italia dovrebbe terminare i lavori.

The post Digitale terrestre: una Regione completerà il refarming al 10 maggio appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico