Windows 11: molte novità nella build 22610

30 Aprile 2022 – 13:45

Molte novità nella build 22610 di Windows 11, tra cui policy di gruppo, aggiornamento del widget Family Safety e colori per il Task Manager.

