Smart city ad impatto zero: scelte le 100 città

30 Aprile 2022 – 19:45

La Commissione europea ha scelto le 100 città che riceveranno i finanziamenti per la missione “smart city ad impatto climatico zero” entro il 2030.

