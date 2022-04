Onyx, nuovo ransomware che distrugge i file

30 Aprile 2022 – 19:45

Onyx è un nuovo ransomware che cifra i file fino a 2 MB e rende irrecuperabili quelli più grandi, quindi le vittime non devono pagare il riscatto.

