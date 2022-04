Google Pixel Watch potrebbe puntare su una forte autonomia

30 April 2022 – 9:50

Le ultime voci di corridoio su Pixel Watch, il primo smartwatch di Google, sostengono che il device monterà una batteria 300mAh.

