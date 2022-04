Elon Musk ha venduto milioni di azioni Tesla per Twitter e il titolo crolla

30 April 2022 – 16:44

Elon Musk ha venduto circa 8.4 miliardi di dollari delle sue azioni in Tesla nell’operazione Twitter: il titolo crolla in borsa.

